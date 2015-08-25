S&P прогнозирует рост банкротств банков РФ: на спасение потребуется более $14 миллиардов

Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство S&P, передает Рейтер.

"Негативное влияние на российские банки по-прежнему оказывают углубляющаяся рецессия, высокие расходы на фондирование и ограниченный доступ к международным рынкам капитала", - отмечает агентство, прогнозируя рост сделок M&A, в том числе, среди крупных банков, которые ищут способ сохранить свою долю на рынке и повысить капитализацию.

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S&P ожидает, что в 2015-2016 годах Россия чаще будет использовать механизм финансового оздоровления банков и объем поддержки вырастет до 1 триллиона рублей (14,1 млрд долл.) с 822 миллиардов рублей на 1 июля.

Банки-санаторы, по мнению агентства, несмотря на ряд преимуществ будут испытывать ухудшение качества активов и давление на рейтинги из-за рисков занижения первичной оценки скрытых проблем, для полного анализа которых зачастую не хватает времени.

S&P затруднилось оценить эффективность механизма финансового оздоровления банков РФ, который ЦБР использует совместно с Агентством по страхованию вкладов, указав на его непрозрачность в части критериев для принятия решения о спасении банка и выбора инвестора.

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Среди преимуществ, которые дает участие в санации инвесторам - рост активов, дешевые деньги от государства и прирост капитала, указывает агентство.

Так, например, санация Банка Москвы принесла госбанку ВТБ прирост капитала в 152 миллиарда рублей в 2011 году и 100 миллиардов рублей - в 2014 году.

Размер активов санируемых банков уже доходит до половины собственных размеров банков-инвесторов, отмечает S&P, по оценкам которого, больше всего проблемных активов по сравнению с собственными получил Бинбанк после приобретения Москомприватбанка и банков группы Рост.

"Мы полагаем, что риски, которым повергаются банки-санаторы в связи с интеграцией санируемых банков, могут быть очень высокими и в конечном итоге перевесить соответствующие выгоды", - считает S&P.