Центробанк РФ рекомендовал банкам протестировать курс 100 рублей за доллар

Об этом сообщил журналистам заместитель председателя банка "Возрождение" Андрей Шалимов, передает Slon со ссылкой на Reuters. "Он (ЦБ) протестировал, например, валютную ликвидность у банков… курс – недружелюбный (закладывался), 200 рублей (за доллар) пока не просили, но трехзначную цифру попросили прикинуть", - сказал Андрей Шалимова.

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Стресс-тесты проводились в начале августа, добавил Андрей Шалимов. Он также пояснил, что Центробанк волнует, "какие банки могут предпринять меры, если что, и насколько это "если что" может быть велико". Кроме того, по словам Шалимова, ЦБ волнует размер потенциальных валютных долгов банков и то, смогут ли они их вернуть.

Кроме этого, председатель правления одного из крупных банков на условиях анонимности рассказал, что речь шла о курсе 100-120 руб. за доллар.

Ранее 25 августа глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для формирования тенденций к дальнейшему укреплению рубля потребуется один-два года.

Утром 25 августа в ходе торгов на Московской бирже евро подешевел на 83 коп. до 81,43 руб., доллар – на 45 коп. до 70,45 руб. Рубль поддержали цены на нефть: Brent и WTI подорожал на 2% до $43,7 и $39 за баррель соответственно. Днем ранее баррель Brent опускался ниже $43, что стало минимумом за 6 лет.