В России впервые протестировали экономику на нефть по $40: сценарий апокалипсиса

«Ведомости» подают обзор обновленного макроэкономического прогноза Минэкономразвития: в базовый вариант министерство заложило цену на нефть $55–60 на 2016–2018 гг., а в консервативном – допускает и $40 за баррель на протяжении всей следующей трехлетки.

Российская экономика была впервые протестирована на $40 за баррель, рассказывает один из чиновников, знакомый с расчетами министерства. При таком сценарии рецессия продлится вплоть до 2017 г., курс доллара будет держаться выше 75 руб. всю следующую трехлетку и взлетит до 78 руб. к 2018 г., инфляция из-за этого разгонится соответственно до 8,8 и 7% в 2016 и 2017 гг., и только в 2018 г. удастся опустить ее ниже 6%. Населению же придется смириться с падением реальных располагаемых доходов, оно продлится также до 2017 г., до этого же года будет сжиматься и розничная торговля.

При $55, и особенно $60, за баррель у Минэкономразвития есть надежда на возобновление инвестиционной активности – в стране накопилось очень много ликвидности, которую пока боятся инвестировать, объясняет один из чиновников. $40 за баррель похоронит эти надежды – при таком сценарии падение инвестиций в капитальные вложения продолжится вплоть до 2018 г.

И это не отвлеченно страшный сценарий – вариант, который министерство считает консервативным, вполне может стать базовым, замечают несколько чиновников, знакомых с документом. Цены на нефть ближе к $40 за баррель – нынешняя реальность, предупреждают два чиновника Минфина. Для расчета доходов бюджета было бы правильней считать расходы исходя из $40 за баррель, согласен высокопоставленный чиновник.