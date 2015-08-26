Малайзийская валюта упала до самой низкой отметки за 17 лет

Курс малайзийской валюты достиг максимально низкой отметки по отношению к доллару США за 17 лет – на торгах был установлен курс на уровне 2,368 рингита за $1.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет «Газета.Ru».

По мнению экспертов, основными причинами падения рингита стали снижение цен на нефть и сложная внутриполитическая ситуация.

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Крупный внутренний политический скандал произошел после статьи The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что глава правительства получил $700 млн. от компаний, связанных с государственным инвестиционным фондом.

Ранее сообщалось, что власти Сингапура заморозили счета по делу малайзийского госфонда.