Всемирный банк окончательно согласовал выделение Украине полмиллиарда долларов

Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине второго кредита в рамках реализации «Политики развития» (Development policy Loan - 2) в объеме 500 млн долл., говорится в сообщении банка

Деньги пойдут на мероприятия, направленные на рост украинской экономики, установление прозрачности в системах управления и уменьшение стоимости ведения бизнеса в стране.

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Комментируя выделение средств, глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан отметил, что пакет реформ, финансируемых выделенным кредитом, предполагает структурные изменения, способные внести существенный вклад в преодоление кризиса в Украине.

«Мы помогаем Украине внедрить срочный набор мер, который стабилизирует экономику, позволит улучшить качество услуг для украинцев и заложит основы стабильного роста в будущем», - цитирует Фана пресс-служба банка.

Благодаря этому решению Всемирного банка, Украина может получить еще 300 млн долларов США от Японии и 24 млн долларов США от Норвегии.

Ранее сообщал УНИАН, украинское правительство признало целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта «Второй программный заем на политику развития финансового сектора» в размере 500 млн долл. США.