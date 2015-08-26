Российский рубль возобновил падение вслед за ценами на нефть

Воспользовавшись утренним ростом стоимости барреля Brent на бирже ICE, торги валютой на Московской бирже открылись сегодня небольшим укреплением рубля. Однако после того как стоимость барреля отступила от максимумов дня, курсы доллара и евро вновь пошли вверх, пишет РБК.

В 10:36 курс доллара поднимался до 69,885 руб., что на 1,035 руб. выше уровня закрытия торгов 25 августа. Одновременно курс евро подскочил до 80,334 руб., что на 83,4 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов.

«Рублю будет трудно продолжить укрепление без значимого отскока цен на нефть», — отмечается в отчете Росбанка.

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Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2015 года на бирже ICE утром составляла $43,12 за баррель, что на 0,22% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Сегодня также стало известно, что Минэкономразвития заложило в обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года курс доллара выше 75 руб.

Основные фондовые индексы Московской биржи также встретили начало дня падением: «валютный» индекс РТС опустился к 10:30 мск более чем на 2%, «рублевый» ММВБ — примерно на 1%. При этом лидерами снижения стали бумаги таких компаний, как «Русал», «Соллерс», «Транснефть» и так далее.