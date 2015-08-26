Нацвалюта Молдовы за год обесценилась на 30%

Официальный курс молдавского лея по отношению к доллару на среду составил 19,1 лея, снизившись на 4 бана, к евро лей упал на 6 банов — до 21,96 лея, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального банка страны. За неделю молдавская национальная валюта обесценилась почти на 1 лей.

По словам директора Кишиневского института стратегических исследований Виктора Чобану, доходы жителей Молдовы сократились как минимум на 20%.

"Если сопоставить с данными международной статистики, то доходы населения в целом падают. Леевый номинал хоть и вырос, но тут надо еще учитывать поправку на инфляцию, которая только по первому кварталу уже перескочила 8%. До конца года неизвестно, какого предела достигнет этот показатель. Это во-первых. Во-вторых, лей упал на 30-40% по отношению к доллару. Средняя зарплата по курсу в 13 леев за доллар переваливала за 300 долларов, а при нынешнем курсе в 19 леев за доллар — не дотягивает до этой суммы. Это означает, что одна пятая часть зарплаты потеряна ", — сказал Чобану.

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Эксперт Виорел Гырбу высказал мнение, что молдавская валюта более менее стабильна, однако отсутствие инвестиций в стране отрицательно скажется на экономике. "На данный момент молдавский лей более или менее стабилен. Есть небольшие колебания, но это нормальный процесс. Все меры, которые предпринимаются на данный момент властями, играют против лея. Все это аукнется стране в среднесрочной перспективе", — сказал Гырбу.

По его словам, Нацбанк республики проводит очень жесткую монетарную политику, которая, хотя и направлена на поддержание рынка, но в целом убивает экономику страны.

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"Нужно менять экономическую модель развития страны, наращивать темпы экономики, проводить политику, которая стимулирует инвестиции — как внешние, так и внутренние. Кроме того, нужно находить новые рынки сбыта. Таким образом, нужно массивно инвестировать деньги в экономику Молдовы. Нацбанк на данный момент делает обратное — уменьшает инвестиционную активность республики. Исходя из этого перспективы у нас не самые радужные", — отметил эксперт.