Гривня на межбанке резко укрепилась до 21,50 за доллар

В среду, 26 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,20/21,50 грн/долл.

Об этом сообщает «УкрДилинг».

Согласно сообщению, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3291/24,6691 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3044/0,3091 грн/рубль.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США во вторник на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,55/22,65 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8490/25,9610 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3280/0,3300 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,6234 грн/долл., к этому часу было заключено 513 сделок на сумму 314,90 млн долл.

Нацбанк во вторник резко опустил официальный курс гривни. Согласно информации официального сайта регулятора, Нацбанк на 26 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2262.3411 (25 августа – 2209.5544)

100 EUR – 2603.0497 (25 августа – 2492.5983)

10 RUR – 3.2344 (25 августа – 3.2435)