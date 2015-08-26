Яценюк рассказал, сколько у Украины денег на счетах и в резервах

Правительство Украины благодаря проведенным реформам, а также сотрудничеству с международными финансовыми организациями и правительствами стран накопило достаточную финансовую подушку для противодействия внешним вызовам, сказал в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он сообщил, что на текущий момент на едином казначейском счете накоплено порядка 30 млрд грн, на валютных счетах правительства – 35 млрд грн, а золотовалютные резервы Национального банка составляют порядка 12 млрд долл.

«Конечно, ситуация не мировых рынках не может не вызывать обеспокоенности. Это и Китай, и Казахстан, и Россия. И потому Украина должна быть готова ко всем вызовам, которые сейчас существуют в финансовой системе, - сказал Яценюк. – Но мы с начала года провели необходимую работу, системно и тщательно делали все необходимое для накопления финансового ресурса. По состоянию на сегодняшний день, на едином казначейском счете у нас 30 млрд грн. Кроме того, на валютных счетах правительства – 35 млрд грн. Золотовалютные резервы НБУ составляют 12 млрд долл.».

При этом Яценюк поручил главам Минфина, Нацбанка и Минэкономразвития оценить ситуацию на рынках и спрогнозировать возможные риски для Украины.

Как сообщал УНИАН, в результате долговременного и значительного падения цен на нефть, а также в результате девальвации валют ведущих экономик мира, в частности, Китая, в мире в течение нескольких недель наблюдается обесценивание валюты Юго-Восточной Азии, Африки, а также стран Ближнего востока – основных экспортеров нефти. Наиболее сильно обесценились валюты России, Казахстана, Вьетнама, а также ряда стран Африки. По мнению экспертов, такая ситуация может представлять угрозу для Украины в силу того, что эти страны, за исключением России, являются рынками сбыта украинской продукции.