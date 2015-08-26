Украина получит $500 миллионов от Всемирного банка до 9 сентября – Яценюк

Украина получит кредит Всемирного банка, выделение которого одобрил Совет директоров банка 25 августа, в объеме 500 миллионов долларов до 9 сентября, сообщил в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Всемирный банк вчера принял решение выделить нам кредит 500 миллионов долларов на программы экономических реформ. Мы ожидаем получить средства до 9 сентября текущего года", - сказал он.

При этом Яценюк отметил, что решение Всемирного банка открывает двери для дополнительного финансового ресурса, который Украина получит от правительства Японии и других финансовых организаций.

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Как сообщал УНИАН, Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине второго кредита в рамках реализации "Политики развития" (Development policy Loan - 2) в объеме 500 миллионов долларов. Средства пойдут на развитие сектора государственного управления, улучшение деловой среды, реализацию социальных проектов и проектов в энергетике.

Комментируя выделение средств, глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан отметил, что пакет реформ, финансируемых выделенным кредитом, предполагает структурные изменения, способные внести существенный вклад в преодоление кризиса в Украине.

В Банке напомнили, что выделенный кредит является частью расширенного пакета финансовой помощи Украине, одобренного в феврале текущего года общим объемом 2 миллиарда долларов. Средства могут быть выделены Украине до конца текущего года.

В июле Верховная Рада Украины приняла пакет законов, позволивших нашей стране выполнить ряд условий получения кредитов по линии Международного валютного фонда, Всемирного банка, а также правительств Японии и Германии.

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Украина с начала года получила от внешних кредиторов порядка 8 миллиардов долларов, включая 6,7 миллиарда долларов первого и второго кредитных траншей по программе EFF с Международным валютным фондом, 1 миллиард долларов в качестве финансовых гарантий от правительства США. Кроме того, Киев ожидает 300 миллионов долларов от правительства Японии и 200 миллионов долларов от правительства Германии. Осенью 1 миллиард долларов выделит правительство США - в форме финансовых гарантий.