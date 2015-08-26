Кабмин обещает кадровые решения по руководству Таможенной службы

Об этом сказал в ходе расширенного заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

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Он сделал это заявление после выступления главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили, заявившего, что Одесская таможня управляется сегодня в "ручном режиме" - с "самыми высокими тарифами, которые спускаются из центра», а грузы «в ручном режиме распределяются по другим таможням", лишая Одесских таможенников заработка.

Арсений Яценюк при этом обратился к главам других приграничных областей с вопросом о том, удовлетворены ли они работой региональных таможен.

"Я провел предварительные исследования, и поскольку этот вопрос (работы таможни - УНИАН) был поднят на уровне всех областей – это дает мне возможность принять все необходимые меры", - сказал премьер.