В Минфине уверены, что гривна не упадет следом за валютами стран СНГ

Министерство финансов Украины не видит причин для девальвации гривни вслед за обесцениванием валют стран СНГ и обвалом цен на сырьевых рынках, включая рынок нефти, металлов и агропродукции, сказал журналистам заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

"Гривня стабильна. Пока гривня чувствует себя лучше всех остальных (валют – УНИАН), – сказал Уманский. – Давление сырьевых рынков, бесспорно, существует. Однако в отличие от того же тенге или других валют, Украина прошла уже этап серьезной девальвации. Сейчас многие страны Украину догоняют. Если мы будем и дальше двигаться по программе (реформ – УНИАН), которую мы себе наметили, я серьезных оснований для девальвации гривни не вижу".

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Как сообщал УНИАН, ослабление курса валют стран СНГ происходит на фоне падения мировых цен на нефть, которые достигли минимумов за шесть лет. Утром 21 августа котировки Brent опустились до $46 за баррель, а WTI – до $40,8 за баррель. Днем того же дня баррель Brent поднялся до $46,2, а WTI – до $41,1.

19 августа аналитики Citigroup не исключили, что цены на нефть опустятся до уровней мирового финансового кризиса 2008 года, передавало Bloomberg. Тогда стоимость барреля WTI обвалилась до $32,4, а Brent – до $39.