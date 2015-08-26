Чистая прибыль Сбербанка России упала в два раза

Чистая прибыль Сбербанка РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2015 года упала в два раза и составила 85,2 млрд руб., передает «Газета.Ru» со ссылкой на отчетность банка.

«Данное снижение объясняется, главным образом, динамикой чистых процентных доходов и увеличением расходов по созданию резервов под обесценивание кредитного портфеля на 81,5 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2014 года», — говорится в сообщении.

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Объем активов Сбербанка на 30 июня 2015 года сократился на 6,1%, до 23,7 трлн руб. Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение сократился на 4,5%. Кредиты корпоративным клиентам до вычета резервов снизились на 5,5%, до 13 трлн руб. из-за снижения качественного платежеспособного спроса, объем кредитов физическим лицам сократился на 1,8%, до 4,8 трлн руб.