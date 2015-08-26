Гривня закрыла межбанк на уровне 21,65 за доллар

В среду, 26 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,45/21,65 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4050/25,6290 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3070/0,3100 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,4257 гривни/доллар, к этому часу было заключено 616 сделок на сумму 509,38 миллиона долларов.