Товарооборот России с Китаем за полгода упал на 30%

Товарооборот между Россией и Китаем за первую половину 2015 года сократился на 30% - до свыше 31 миллиарда долларов, достигнуть задачи по увеличению двустороннего товарооборота этом году до 100 миллиардов долларов не удастся.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление посла России в Китае Андрея Денисова.

"Товарооборот за первую половину этого года снизился на 30% и составил немногим более 31 миллиарда долларов. Нам точно не удастся достигнуть поставленной цели в 100 миллиардов двустороннего товарооборота в этом году, но в ближайшие годы эта задача будет достигнута", - сказал Денисов на пресс-конференции.

Он также отметил, что Россия и Китай в настоящее время "переходят от торговли товарами к торговле крупными инвестиционными проектами".

"У нас в разной стадии готовности находится порядка 60 крупных инвестпроектов. В первой половине года обсуждение инвестпроектов заметно активизировалось", - добавил российский посол.

Читайте такжеКитай снизил курс юаня до рекордного за последние 20 лет