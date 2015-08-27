НБУ укрепил курс гривни относительно доллара сразу на 1,2 грн

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2142.5702 (26 августа – 2262.3411)

100 EUR – 2442.9585 (26 августа – 2603.0497)

10 RUR – 3.0911 (26 августа – 3.2344)

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Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

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После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы – в марте текущего года, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривень/доллар в течение последних четырех месяцев.