НБУ укрепил курс гривни относительно доллара сразу на 1,2 грн
Национальный банк решил укрепить курс гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2142.5702 (26 августа – 2262.3411)
100 EUR – 2442.9585 (26 августа – 2603.0497)
10 RUR – 3.0911 (26 августа – 3.2344)
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Как сообщал УНИАН, с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года гривня обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.
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После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от МВФ в рамках новой программы – в марте текущего года, гривня менее чем за две недели укрепилась и колеблется в пределах 21-23 гривень/доллар в течение последних четырех месяцев.