Соглашение о реструктуризации $19 миллиардов внешнего госдолга Украины будет подписано в четверг

Соглашение о реструктуризации 19 миллиардов долларов внешнего государственного долга Украины будет подписано между правительством и комитетом кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton в четверг, сообщает Новое время.

Украинский Минфин и Комитет кредиторов пока не комментируют эти планы, однако, как отмечает агентство, стороны близки к заключению соглашения. "Долговая сделка завершит пятимесячные переговоры между разрываемой войной Украиной и комитетом кредиторов во главе с Franklin Templeton. Стороны близки к заключению соглашения и готовы на списание 20% долга. И это вдвое меньше того, что первоначального предлагала Украина", - отмечает агентство.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк также анонсировал "хорошие финансовые новости для Украины", которые должны быть обнародованы на внеочередном заседании правительства в четверг.

Читайте такжеСоглашение с кредиторами о списании 20% долга Украины может быть достигнуто уже на этой неделе - СМИ

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда являются сокращение долга до 70% ВВП и снижение необходимости во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – "Укрэксимбанку" и "Ощадбанку", которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 миллиарда долларов и 1,3 миллиарда долларов, соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина "теоретически" в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

В середине августа Киев начал еще один раунд переговоров с кредиторами, который, по мнению украинского Минфина, должен стать завершающим. Переговоры проходили в Сан-Франциско по просьбе Специального комитета кредиторов. При этом украинский Минфин назвал эту встречу последней возможностью для достижения общей договоренности о реструктуризации и в очередной раз предупредил, что наша страна будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае невозможности достичь договоренности.