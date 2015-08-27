Россия отказалась принять участие в реструктуризации долга Украины

Об этом сказал по телефону в четверг министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, Россия не соглашается на списание 20 процентов от $ 3 млрд "евробондов Януковича".

Как сообщает Bloomberg, Украина договорилась о реструктуризации госдолга с кредиторами после пяти месяцев переговоров. Она включает в себя 20-процентное списание номинальной стоимости около $ 18 млрд евробондов.

Читайте такжеКредиторы Украины предлагают списать 20% - СМИКак сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда являются сокращение долга до 70% ВВП и снижение необходимости во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку», которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл. соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

В середине августа Киев начал еще один раунд переговоров с кредиторами, который, по мнению украинского Минфина, должен стать завершающим. Переговоры проходили в Сан-Франциско по просьбе Специального комитета кредиторов. При этом украинский Минфин назвал эту встречу последней возможностью для достижения общей договоренности о реструктуризации и в очередной раз предупредил, что наша страна будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае невозможности достичь договоренности.