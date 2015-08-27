Украина договорилась о списании 20% госдолга, россиянам предложат такие же условия

Правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, предполагающее списание 20% подлежащего реструктуризации государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, российским кредиторам предложат такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 миллиарда долларов со сроком погашения в декабре 2015 года.

В то же время, по данным агентства, российская сторона отказалась участвовать в реструктуризации долга. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на министра экономического развития РФ Антона Силуанова.

Как отмечает Bloomberg, реструктуризация также предполагает снижение процента по евробондам до 7,75%.

Ранее Bloomberg отмечал, что соглашение о реструктуризации 19 миллиардов долларов внешнего государственного долга Украины будет подписано между правительством и комитетом кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Templeton в четверг, 27 августа. Таким образом, долговая сделка завершит пятимесячные переговоры между Украиной и комитетом кредиторов – основными держателями евробондов.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 миллиарда долларов в этом году и до 15,3 миллиарда долларов в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда являются сокращение долга до 70% ВВП и снижение необходимости во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – "Укрэксимбанку" и "Ощадбанку", которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 миллиарда долларов и 1,3 миллиарда долларов соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина "теоретически" в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 миллиона долларов.

В середине августа Киев начал еще один раунд переговоров с кредиторами, который, по мнению украинского Минфина, должен стать завершающим. Переговоры проходили в Сан-Франциско по просьбе Специального комитета кредиторов. При этом украинский Минфин назвал эту встречу последней возможностью для достижения общей договоренности о реструктуризации и в очередной раз предупредил, что наша страна будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае невозможности достичь договоренности.

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