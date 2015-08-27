Дефолта не будет, Украине списали почти $4 миллиарда долга – Яценюк

Ожидаемый дефолт Украины, прогнозировавшийся экспертами и финансовыми аналитиками на осень текущего года, не состоится, поскольку властям страны удалось достичь договоренности о реструктуризации порядка 19 млрд долл. и списании 20% долга, или порядка 4 млрд долл., сообщил в ходе внепланового заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Шесть месяцев назад наша команда под управлением министра финансов Натальи Яресько вступила в неравные переговоры с кредиторами. За последние пять лет не нами было взято внешних кредитов на сумму порядка 40 млрд долл. США. Это неимоверное ярмо на госбюджет и на каждого гражданина страны. Мало кто надеялся на то, что Украина успешно завершит переговоры с внешними кредиторами. Ожидаемый нашими врагами дефолт не состоится, - сказал он. - Украина достигла соглашения о реструктуризации и частичном списании долгов. Благодаря усилиям министра финансов Украины нам удалось получить следующие условия: 20% долговых обязательств страны списываются кредиторами. Речь идет о том, что правительство списало почти 4 млрд долл.».

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части госдолга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочки выплат по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. в этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда являются сокращение долга до 70% ВВП и снижение необходимости во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.

До настоящего времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку», которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл. соответственно.

В июне министр финансов Наталия Яресько заявляла, что Украина «теоретически» в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключении соглашения о конфиденциальности, 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

В середине августа Киев начал еще один раунд переговоров с кредиторами, который, по мнению украинского Минфина, должен стать завершающим. Переговоры проходили в Сан-Франциско по просьбе Специального комитета кредиторов. При этом украинский Минфин назвал эту встречу последней возможностью для достижения общей договоренности о реструктуризации и в очередной раз предупредил, что наша страна будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае невозможности достичь договоренности.