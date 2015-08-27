Яценюк: Россия не получит лучших условий, чем другие кредиторы

Российская Федерация, ожидающая от Украины выплаты кредита в объеме 3 млрд долл. со сроком погашения в декабре 2015 года и подлежащего реструктуризации, не вошла в состав Комитета кредиторов, и потому не получит лучших условий, чем другие кредиторы, сказал в ходе внеочередного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы приветствуем наших кредиторов с тем, что они приняли предложение правительства. Это их взнос в экономическую и финансовую стабилизацию Украины, - сказал Яценюк. – Однако Российская Федерация не присоединилась к Комитету кредиторов. И потому правительство Украины официально заявляет, что Россия не получит ни при каких обстоятельствах лучших условий, чем получат другие кредиторы. Это их решение – или принимайте наши условия, или лучших условий вы никогда не получите».

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, предполагающее списание 20% подлежащего реструктуризации государственного долга общим объемом 19 млрд долл.

При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 млрд долл.

Однако, по информации агентства Bloomberg, министр экономразвития России Антон Силуанов заявил, что российская сторона отказывается участвовать в процессе реструктуризации.