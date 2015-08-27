Расходы российского госбюджета достигли 15-летнего максимума, больше всего ушло на армию

Самый высокий за 15 лет уровень исполнения расходов федерального бюджета - 8,9 триллиона рублей (2,75 триллиона гривень), или 57,6% показателя сводной росписи с изменениями - сложился в России в первом полугодии 2015 года, сообщает Прайм со ссылкой на Счетную палату (СП) РФ.

По данным СП, высокий уровень исполнения расходов российского бюджета обусловлен, в основном, высоким уровнем исполнения расходов по разделу "Национальная оборона" - 67,3% (в январе-июле 2014 года - 62,8%), имеющему большой удельный вес в общем объеме расходов федерального бюджета.

При этом ниже среднего уровня исполнены расходы по 60 главным распорядителям, из них по 11 – менее 35%: Минвостокразвития – 5%, Минкавказу – 8,7%, Ростуризму – 13,4%, Росавиации – 16,4%, Минэнерго – 18,2%, Минкомсвязи – 18,4%, Росмолодежи – 26%, Росводресурсам – 32,2%, Минэкономразвития – 34%, Росалкогольрегулированию и Роскосмосу – 34,7%.

Контрактуемые расходы федерального бюджета в целом за январь-июль составили 2,5 триллиона рублей (772 миллиарда гривень), или 58,5% лимитов бюджетных обязательств. Расходы на реализацию госпрограмм по состоянию на 1 августа 2015 года исполнены в сумме 4,4 триллиона рублей (1,4 триллиона гривень), или 57% показателя сводной росписи с изменениями (открытая часть).

Расходы на реализацию 21 госпрограммы исполнены ниже среднего уровня, отметила также СП. Наиболее низкий уровень исполнения отмечен по программам "Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года" – 0,4%, "Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 год – 14,8%, "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" – 22,8%.

Кроме того, расходы по программе "Энергоэффективность и развитие энергетики" были исполнены на 27,6%, "Экономическое развитие и инновационная экономика" – 33,6%, "Развитие авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы" – 33,6%, "Космическая деятельность России на 2013 – 2020 годы" – 34,1%, "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 – 2020 годы" – 37,1%.