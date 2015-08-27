Нацбанк снижает учетную ставку до 27%

Об этом в ходе брифинга сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

“Сегодня правление приняло решение о снижении учетной ставки с 30% до 27%”, - сказала она.

По ее словам это стало возможным благодаря достигнутым договоренностям правительством Украины по реструктуризации государственного долга, а также позитивным трендам по снижению инфляции на протяжении последних трех месяцев.

Гонтарева отметила, что снижение инфляционных рисков произошло как благодаря политике «дорогих денег», которую проводил Нацбанк, так и действующим административным ограничениям.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых, и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 грн/долл., где удерживается до сегодняшнего дня.

Напомним, правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, предполагающее списание 20% подлежащего реструктуризации государственного долга общим объемом 19 млрд долл.

При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 млрд долл.

Однако, по информации агентства Bloomberg, министр экономразвития России Антон Силуанов заявил, что российская сторона отказывается участвовать в процессе реструктуризации.