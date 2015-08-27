Нацбанк снижает учетную ставку до 27%
Национальный банк Украины принял решение с 28 августа снизить учетную ставку до 27% с 30%.
Об этом в ходе брифинга сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.
“Сегодня правление приняло решение о снижении учетной ставки с 30% до 27%”, - сказала она.
По ее словам это стало возможным благодаря достигнутым договоренностям правительством Украины по реструктуризации государственного долга, а также позитивным трендам по снижению инфляции на протяжении последних трех месяцев.
Гонтарева отметила, что снижение инфляционных рисков произошло как благодаря политике «дорогих денег», которую проводил Нацбанк, так и действующим административным ограничениям.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.
Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых, и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.
Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 грн/долл., где удерживается до сегодняшнего дня.
Напомним, правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, предполагающее списание 20% подлежащего реструктуризации государственного долга общим объемом 19 млрд долл.
При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 млрд долл.
Однако, по информации агентства Bloomberg, министр экономразвития России Антон Силуанов заявил, что российская сторона отказывается участвовать в процессе реструктуризации.