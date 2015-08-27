Гонтарева обещает снизить инфляцию до 5% к 2019 году

Национальный банк Украины намерен окончательно перейти к режиму инфляционного таргетирования до конца 2016 года.

Об этом в ходе брифинга сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

По ее словам, правление НБУ подготовило для рассмотрения совета Нацбанка стратегию монетарной политики на 2016-2020 годы, которой предусматривается снижение инфляции до уровня 5% до 2019 года.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2015 года по сравнению с июнем, впервые с августа 2013 года зафиксирована дефляция, которая составила 1%. В годовом выражении инфляция в июле замедлилась до 55,3% с 57,5%, зафиксированных месяцем ранее. С начала года, за январь-июль, потребительские цены в Украине выросли на 39,3%.

Национальный банк Украины прогнозирует по итогам 2015 года инфляцию на уровне 48% и намерен достичь показателя годовой инфляции в 5% к 2020 году.