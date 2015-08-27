Украина подписала договор со Всемирный банком: одолжила $500 миллионов на ускорение реформ

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус и глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан подписали договор о выделении Украине второго кредита в объеме 500 млн долл. для ускорения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание договора состоялось в Киеве сегодня, 27 августа.

По словам Абромавичуса, кредит выдан сроком на 16 лет, с льготным период 7 лет, в течение которого Украина не будет выплачивать тело кредита, а только проценты, которые составят 1,25%.

Кроме того, министр отметил, что эти средства ускорят проведение реформ в Украине, в частности в энергетическом секторе, в улучшении условий для ведения бизнеса и в социальной сфере.

Как сообщал УНИАН, в июле Верховная Рада Украины приняла пакет законов, позволивших нашей стране выполнить ряд условий получения кредитов по линии Международного валютного фонда, Всемирного банка, а также правительств Японии и Германии.

Украина с начала года получила от внешних кредиторов порядка 8 млрд долл., включая 6,7 млрд долл. первого и второго кредитных траншей по программе EFF с Международным валютным фондом, 1 млрд долл. в качестве финансовых гарантий от правительства США. Кроме того, Киев ожидает 300 млн долл. от правительства Японии и 200 млн долл. от правительства Германии. Осенью 1 млрд долл. выделит правительство США - в форме финансовых гарантий.