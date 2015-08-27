Нацбанк с начала года купил на межбанке $1,3 миллиарда

Национальный банк Украины с начала текущего года выкупил на межбанковском валютном рынке 1,3 млрд долл.

Об этом в ходе брифинга сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

“С начала года Национальный банк уже купил на межбанковском рынке 1,3 млрд долл., и мы планируем это делать и в дальнейшем”, - сказала она.

Глава НБУ напомнила, что задача регулятора – нарастить валовые золотовалютные резервы до 18 млрд долл. на конец текущего года, что приравнивается к четырем месяцам импорта.

«Большая часть этих денег (средств, за счет которых будут увеличены резервы НБУ, – УНИАН) – это будут поступления от наших международных партнеров, но часть мы уже купили с рынка», – сказала Гонтарева.

Кроме того, она отметила, что на протяжении последних месяцев НАК «Нафтогаз» покупает валюту непосредственно с валютного рынка и уже приобрел почти 700 млн долл.

Читайте такжеЯценюк рассказал, сколько у Украины денег на счетах и в резервах

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины за июль выросли на 1%, или на 112 млн долл., – до 10,4 млрд долл.