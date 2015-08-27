Гонтарева уверена, что падение рубля не повлияет на курс гривни

Об этом сказала председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Влияние девальвации российского рубля и других валют стран СНГ будет иметь ограниченное влияние на курс гривни через радикальное снижение объемов внешней торговли Украины с этими странами в последние годы», - сказала Гонтарева.

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Она напомнила, что доля стран СНГ в общем экспорте Украины снизилась до 22% в январе-июле 2015 года с 35% в 2013 году.

«Поэтому падение валют и спад темпов экономического роста в этом регионе не окажет значительного влияния на экономическую динамику нашего государства», - добавила глава НБУ.

Гонтарева отметила, что девальвация валют стран СНГ снизит конкурентоспособность украинских товаров в этом регионе, тем не менее запас прочности, который смогли накопить отечественные производители за последние 1,5 года, является достаточным, чтобы нивелировать девальвацию валют торговых партнеров Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство финансов Украиныне видит причин для девальвации гривны вслед за обесцениванием валют стран СНГ и обвалом цен на сырьевых рынках, включая рынок нефти, металлов и агропродукции.

По словам заместителя министра финансов Игоря Уманского, гривна стабильна. "Если мы и дальше будем двигаться по программе (реформ – УНИАН), которую мы себе наметили, я серьезных оснований для девальвации гривны не вижу", - заявил он.

Также УНИАН сообщал, что результате долговременного и значительного падения цен на нефть, а также вследствие девальвации валют ведущих экономик мира, в частности Китая, в мире в течение нескольких недель наблюдается обесценивание валют Юго-Восточной Азии, Африки, а также стран Ближнего Востока – основных экспортеров нефти. Больше всего обесценились валюты России, Казахстана, Вьетнама, а также ряда стран Африки. По мнению экспертов, такая ситуация может представлять угрозу для Украины в силу того, что эти страны, за исключением России, являются рынками сбыта украинской продукции.