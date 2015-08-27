МВФ приветствует соглашение Украины с кредиторами. Лагард похвалила Яресько

Основной кредитор Украины Международный валютный фонд приветствует соглашение о реструктуризации части государственного долга, достигнутое правительством Украины и Комитетом кредиторов во главе с инвестиционным фондом Franklin Templeton, и призывает других держателей украинских бондов поддержать условия долговой операции.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард, переданном УНИАН.

«Мы приветствуем достигнутое сегодня соглашение о долговой операции по государственному и гарантированному государством долгу, - говорится в заявлении. – Озвученные параметры соглашения позволят Украине достичь финансовой устойчивости и соблюсти условия, заявленные программой реформ Фонда».

По мнению Лагард, выполнение долгового соглашения позволит сократить долговую нагрузку на бюджет, снизить зависимость от внешнего финансирования и в дальнейшем уменьшать размер долга.

«Но крайне важно, чтобы цели соглашения поддержали все держатели украинских бондов», - отмечается в заявлении.

Лагард подчеркнула, что условия долговой операции в результате многомесячных переговоров оказались приемлемыми для правительства и Комитета кредиторов. «Однако хочу особенно подчеркнуть кропотливую работу, проведенную министром финансов Украины Натальей Яресько и ее командой для достижения соглашения», - отметила Лагард.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, предполагающее списание 20% подлежащего реструктуризации государственного долга общим объемом 19 млрд долл. При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 млрд долл.

Договоренности предполагают отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также процентную ставку по бондам на уровне 7,75%.