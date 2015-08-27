Гривня на межбанке укрепилась до 21,20 за доллар

В четверг, 27 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6300/25,8280 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3110/0,3140 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,3171 грн/долл., к этому часу было заключено 588 сделок на сумму 489,49 млн долл.