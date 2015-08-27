В России заявили, что потребуют от Украины возврата $3 миллиардов в декабре

Москва в декабре 2015 года потребует полного погашения Киевом еврооблигаций на $3 млрд.

Об этом в четверг, 27 августа, рассказал министр финансов России Антон Силуанов, пишет «РИА Новости».

По его словам, Россия планирует направить эти деньги на развитие инфраструктуры.

"Нам необходимо развивать свою экономику, нам необходимо вкладывать в инфраструктуру, поэтому возврат средств, которые мы должны получить в конце текущего года, эти средства пойдут на развитие инфраструктуры российской экономики в ближайшие годы", — сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 1".

Он подчеркнул, что, исходя из этого, Россия будет настаивать на незыблемости договоренностей с Украиной в отношении возврата средств Фонда национального благосостояния, вложенных в украинские бумаги.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, предполагающее списание 20% подлежащего реструктуризации государственного долга общим объемом 19 млрд долл. Договоренности предполагают отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также процентную ставку по бондам на уровне 7,75%.

При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 млрд долл.

Однако, по информации агентства Bloomberg, министр экономразвития России Антон Силуанов заявил, что российская сторона отказывается участвовать в процессе реструктуризации.