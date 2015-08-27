ВБ в сентябре подумает о выделении Украине еще одного кредита на $500 миллионов

Всемирный банк в сентябре рассмотрит возможность выделения Украине еще одного кредита в размере 500 млн долл. в рамках расширенного пакета финансовой помощи общим объемом 2 млрд долл., сообщил глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан после подписания договора о выделении Украине второго кредита в объеме 500 млн долл.

"Сейчас мы в процессе подготовки еще одной операции, еще одного кредита на 500 млн долл. и в сентябре вынесем проект на Совет директоров", - сказал Фан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 августа, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус и глава представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан подписали договор о выделении Украине второго кредита в объеме 500 млн долл. для ускорения реформ.

В июле Верховная Рада Украины приняла пакет законов, позволивших нашей стране выполнить ряд условий получения кредитов по линии Международного валютного фонда, Всемирного банка, а также правительств Японии и Германии.

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Украина с начала года получила от внешних кредиторов порядка 8 млрд долл., включая 6,7 млрд долл. первого и второго кредитных траншей по программе EFF с Международным валютным фондом, 1 млрд долл. в качестве финансовых гарантий от правительства США. Кроме того, Киев ожидает 300 млн долл. от правительства Японии и 200 млн долл. от правительства Германии. Осенью 1 млрд долл. выделит правительство США - в форме финансовых гарантий.