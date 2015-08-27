Нефть помогла российскому рублю отбить недельные потери

Российский рубль существенно вырос на торгах четверга, отразив скачок нефтяных цен в русле восходящих тенденций мировых рынков после снижения китайских процентных ставок и уменьшения вероятности повышения ставок ФРС в следующем месяце, пишет Рейтер.

Доллар против рубля падал на отметку 66,20, а евро - на 74,27 впервые с 19 августа, тогда как нефть марки Brent приблизилась к отметке $46 за баррель.

На стороне рубля выступала и предстоящая уплата налога на прибыль, а также закрытие длинных валютных позиций, которые, по оценкам дилеров, в последнее время превалировали на рынке в условиях негативной динамики нефти и критического настроя в отношении её дальнейших перспектив, а вместе с ними и рубля.

К 18.00 МСК пара доллар/рубль на Московской бирже торговалась вблизи отметки 66,30, на 3,8% ниже предыдущего закрытия.

Пара евро/рубль к этому времени оценивалась в 74,29, на 4,7% ниже предыдущего закрытия.

Нефтяная марка Brent сейчас оценивается в $45,94, на 6,5% выше закрытия среды. Нефть дорожает благодаря снижению запасов нефти в США и росту мировых рынков.