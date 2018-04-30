Украина & кредиторы: кто выиграл

Дефолт Украины, который ряд экспертов прогнозировали уже осенью, отменяется – правительству удалось достичь договоренности с Комитетом кредиторов о реструктуризации порядка 19 млрд долл. при списании 20% госдолга.

«Шесть месяцев назад наша команда под управлением министра финансов Натальи Яресько вступила в неравные переговоры с кредиторами. За последние пять лет не нами было взято внешних кредитов на сумму порядка 40 млрд долл. США. Это - неимоверное ярмо на госбюджет и на каждого гражданина страны. Мало кто надеялся на то, что Украина успешно завершит переговоры с внешними кредиторами. Ожидаемый нашими врагами дефолт не состоится, - заявил в ходе внеочередного заседания правительства премьер-министр Яценюк. - Украина достигла соглашения о реструктуризации и частичном списании долгов. Благодаря усилиям министра финансов Украины нам удалось получить следующие условия: 20% долговых обязательств страны списываются кредиторами. Речь идет о том, что правительство списало почти 4 млрд долл.».

По его словам, стоимость обслуживания кредитов не повышается в общем объеме расходов госбюджета. В ближайшие 4 года наша страна не будет погашать тело кредита. Реструктуризация также предусматривает снижение процента по евробондам до 7,75%.

Украина направит сэкономленные средства на финансирование приоритетных потребностей государства - прежде всего, на повышение социальных стандартов и национальной обороны.

Кроме того, по словам министра финансов Натальи Яресько, Украина намерена осуществить выпуск новых долговых бумаг, которые будут привязаны к росту экономики страны. Они станут механизмом заинтересовать инвесторов в восстановлении Украины. Яресько отметила, что при росте ВВП на 3-4% кредиторы получат дополнительно 1% к выплатам, а при росте ВВП 4% и выше – еще больше. «Такая ситуация называется win-win - и для кредиторов, и для нашей страны», - сказала глава Минфина.

Между тем, согласно параметрам соглашения с Комитетом кредиторов, которые были предоставлены УНИАН источником, близким к переговорам, процентная ставка по долгам - 7,75% выше текущей 7,22%. Но власти уверены, что с учетом общего снижения объема долга значительного роста по процентным выплатам не произойдет. Даже после небольшого повышения процентная ставка все равно будет значительно меньше, чем то, сколько платило по кредитам правительство Азарова - в июле 2012 года была взята ссуда у частных кредиторов на сумму 2,6 млрд долларов под 9,25% годовых.

Сроки погашения той части долга, которая не будет списана, перенесены с 2015-2023 годов на 2019-2027 годы. То есть, Украина не будет платить основную сумму долга до 2019 года.

Что касается новых ценных бумаг, о которых говорила Яресько, то их Украины выпустит в ответ на шаг кредиторов по списанию госдолга. Они будут привязаны к показателям роста ВВП («инструмент восстановления стоимости» / Value Recovery Instrument /VRI). Как отмечается в параметрах соглашения, это – механизм привлечения кредиторов к восстановлению Украины. При достижении нашей страной значительного экономического роста, данные ценные бумаги обеспечат кредиторам дополнительные платежи со стороны Украины, которые будут базироваться на темпах роста экономики. Инструмент вступит в силу только в 2021 году, что дает Украине 7 лет на восстановление своего роста, и будет применяться в течение 20 лет. Между 2021 и 2025 годами этот платеж не сможет быть выше, чем 1% ВВП.

Украина не будет делать никаких платежей по VRI, пока ее ВВП не составит более $125,4 млрд (такого объема экономика Украины, по прогнозам МВФ, достигнет к 2019 году. К концу 2015 года, согласно последним прогнозам МВФ, экономика Украины будет составлять $84,3 млрд).

Относительно дальнейшего парафирования соглашения с кредиторами в параметрах документа говорится следующее: 1 сентября Кабинет министров должен одобрить соответствующий проект закона и подать его на рассмотрение в Верховную Раду, что позволит начать юридическую процедуру обмена облигаций не позднее 14 сентября. То есть, судьба соглашения в руках народных депутатов.

Еще один важный нюанс переговоров с кредиторами – Украина предложила России такие же условия реструктуризации долга объемом 3 млрд долл. со сроком погашения в декабре 2015 года. Но восточный сосед уже ответил отказом.

Несмотря на это, МВФ и ЕС положительно восприняли договоренность Украины и кредиторов.

«Если соглашение будет полностью выполнено, то это позволит достичь намеченного снижения стоимости обслуживания долга, сократит общие годовые потребности в финансировании в соответствии с программой, а также явно будет способствовать уменьшению государственного долга», - заявили в МВФ. По подсчетам фонда, соглашение позволит Украине в целом достичь всех целей, указанных в программе МВФ по расширенному финансированию (EFF).

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил: «Мы очень довольны, что эти переговоры завершились, и надеемся, что Украина сможет продолжить процесс реформ, который уже начат».

Западные издание тоже отреагировали на «кредитную» новость. В частности, популярное издание «The Economist» пишет, что итог переговоров с кредиторами превзошел ожидания: «Редко бывает, чтобы кредиторы произвели «стрижку» долгов без объявления страной дефолта, за исключением Греции».

При этом издание отмечает, что размер сделки составляет незначительную долю общего объема госдолга Украины – порядка $70 млрд. Кроме того, как пишет издание, «соглашение не будет иметь большого значения для среднего украинца... Гривня, валюта Украины, до сих пор слабая: инфляция почти 60%. И долгосрочные перспективы ненамного лучше. Даже если война прекратится завтра, стране необходимы будут десятки миллиардов долларов, чтобы себя восстановить».

Новость о соглашении с кредиторами мгновенно отразилась на украинском финансовом рынке: в тот же день Национальный банк принял решение с 28 августа снизить учетную ставку до 27% с 30%. Котировки гривни к доллару на межбанке укрепились на уровне 21,00/21,20 грн/долл., а отечественные евробонды дорожали на торгах рекордными темпами.

Всеобщее одобрение

УНИАН обратился к экспертам с вопросом – что, по их мнению, принесет Украине соглашение с кредиторами, и как отразится на нашей стране позиция России.

Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова:

Начнем с того, что нет еще официально утвержденного документа, пока только заявления. Хоть и показывают какие-то документы, но мы уже очень много видели разных проектов, которые не были реализованы. Пока можно говорить только предварительно. Хоть и списали кредиторы основную сумму, но вместе с тем есть некоторые осторожные моменты. Это – увеличение процентной ставки по обслуживанию, непосредственный риск для расходной части бюджета, т.к. процентная ставка обслуживания берется непосредственно из госбюджета. А ставка возросла, хоть и говорится, что незначительно, но и нагрузка на бюджет тоже возрастает. В целом, должен быть проведен тщательный анализ, потому что сдвиг по срокам означает, что обслуживание будет происходить дольше. Соответственно, в итоге могут быть и не такие уже мизерные выплаты.

Что касается непосредственно России, то об этом сейчас речь и не шла. В самом начале обсуждения вопроса реструктуризации госдолга Украина заявила и, с моей точки зрения, правильно заявила, что долг России – отдельная история. Он не подлежит реструктуризации, и это – верно, потому что мы видели, что в предыдущие годы очень многие экономические вопросы были политически обусловлены. К примеру, Харьковские договоренности. Думаю, правительство будет находить ресурсы, чтобы с Россией в конце года полностью рассчитаться. В целом, будем надеяться, что договоренности с кредиторами, которые наверняка согласованы с МВФ, станут позитивным сигналом для международных кредиторов, что с Украиной можно иметь дело. Но еще раз подчеркну – риски, связанные с обслуживание долга, требуют прояснения.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital:

Соглашение с кредиторами – крайне позитивная новость. И не только по своему содержанию, но и по самому факту - сделка, наконец-то, достигнута. В краткосрочной перспективе мы больше не будем видеть «городских сумасшедших», которые кричат – «дефолт, дефолт», что оказывает давление на гривню, валютный рынок, и в принципе вызывает панические настроения. И это - позитив. К тому же Нацбанк уже снизил учетную ставку до 27% с 30%. Теперь это стало возможным сделать. В среднесрочной перспективе бесспорный позитив – у нас значительно уменьшится давление на платежный баланс, в ближайшие четыре года оно будет крайне мало, потому что ничего погашать мы не будем. И еще один момент – неопределенность с реструктуризацией госдолга являлась одним из сдерживающих факторов инвестиций. Сейчас этот фактор неопределенности ушел, а значит – больше шансов, что инвестиции в Украину пойдут.

Что касается повышения средней процентной ставки погашения обязательства, то это – плата за реструктуризацию, что в принципе приемлемо.

Относительно отказа России пойти на условия Украины, то, по моему мнению, это – прекрасно. Россия либо пойдет на условия реструктуризации, либо не получит ничего: либо списывает 20%, либо мы списываем 100%. Думаю, «списание» России 100% долга – отличный результат для Украины.

Елена Малинская, председатель правления Банка Кредит Днепр:

Считаю, что для нашей страны договоренность с кредиторами - очередная серьезная победа, которая открывает больше возможностей для развития и выхода из глубокого затяжного экономического кризиса. Списание 20% долга, увеличение сроков погашения на 4 года и процентная ставка в размере 7,75% дают нашей стране ряд важных инструментов и хороших перспектив для выхода экономики из рецессии, а также способствуют минимизации риска технического дефолта, чего уже несколько последних месяцев так опасались украинцы. Думаю, сумма списания в 20% - не случайность. Начальные условия наших партнеров о списании лишь 5% долга были неподъемными для экономики страны, при этом и 40%, которые выдвигала украинская сторона, также были маловероятны. Скорее всего, настаивая на списании почти половины внешнего долга, Украина рассчитывала прийти именно к такому компромиссу с партнерами.

Соглашение с кредиторами о реструктуризации внешнего долга, во-первых, окажет положительный психологический эффект на население, что повысит уровень доверия к украинским государственным институтам в целом и финансовому сектору, в частности. Такое развитие событий снизит панические настроения в обществе, которые в основном нарастают ближе к дате выплаты Украиной долга по внешним обязательствам. Во-вторых, это решение сможет обеспечить положительные тенденции на наличном валютном рынке, для которого факторы и новостной фон являются одним из основополагающих аспектов при формировании курса. Обычно спрос на инвалюту растет именно в периоды дестабилизации ситуации, ожиданий и опасений негативных новостей. В-третьих, соглашение с Комитетом кредиторов увеличивает гарантии Международного валютного фонда в дальнейшем оказывать финансовую поддержку нашей стране. Реструктуризация внешнего госдолга - одно из требований МВФ для планового выполнения программы расширенного финансирования Украины.

Кроме вышеупомянутого, новость о договоренности с партнерами, безусловно, добавляет бонусы репутационным характеристикам нашего государства. Это - важный сигнал для мирового сообщества о том, что Украине доверяют, что с нашей страной готовы и хотят сотрудничать в дальнейшем. Конечно, пока рано говорить о том, что все это мгновенно улучшит инвестиционный климат. Для масштабного привлечения иностранных капиталов в страну, в первую очередь, необходимы реализация социально-экономических реформ и разрешение конфликта на Донбассе. И все же, решение международных кредиторов о списании части долга - недвусмысленный сигнал всему миру о том, что Украина движется в правильном направлении.

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития:

Соглашение с кредиторами – успех, успех страны и переговорщиков. Мы получили две очень важные вещи – списание долга, хоть и половины того, что мы просили, но это – нормальная рыночная тактика, а также четырехлетняя отсрочка оплаты основного долга. Это – хороший результат.

Что касается процентной ставки погашения 7,75%, то она высокая. Ее снижения мы не добились. Украина брала кредиты под такую ставку. В чем-то кредиторы уступили, а в чем-то - нет.

Относительно позиции РФ, то Россия - наш враг. На мой взгляд, мы могли бы заявить, что у нас идет война и никаких долгов противнику мы возвращать не будем. Но так может поступить сильное государство. После этого могут последовать санкции со стороны России, которые, может быть, дороже нам стоили бы. Вообще ситуация, когда страны воюют и одновременно торгуют, вызывает оторг у человека. Где такое было и когда? Когда воюют страны, народы, мне кажется это нелепым.

Нана Черная (УНИАН)