Bloomberg: Забудьте о "Темплтоне", Украине придется иметь дело с долгами Путину

Об этом пишет Наташа Дофф в своей статье "Забудьте о "Темплтоне", Украине придется иметь дело с долгами Путину", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Существует $ 3 млрд еврооблигаций, подлежащих уплате в декабре, которые бывший президент Виктор Янукович продал России незадолго до его смещения с поста в феврале 2014 года и аннексии Крыма Владимиром Путиным через месяц.

Оплата этого долга в полном объеме – «не вариант», Украина хочет, чтобы Россия приняла такие же условия, как и другие кредиторы, - сказала министр финансов Наталья Яресько в интервью, проведенном за несколько часов до того, как страна в четверг объявила, что ее основные держатели облигаций согласились списать 20 процентов основной задолженности.

Ее коллега в Москве, Антон Силуанов, быстро отверг предложение, сказав, что Россия не будет принимать участие. Страна считает долг кредитом в официальном секторе.

Дальше переговорами, скорее всего, будет руководить Международный валютный фонд, которому еще предстоит решить, как классифицировать долговое обязательство, и с которым Украина связана $ 40-миллиардной финансовой помощью. Ситуация осложняется напряженными дипломатическими отношениями с Россией, которую Украина обвиняет в поддержке длительного восстания в своих восточных областях.

Ниже приведены три сценария, с которыми Украина может столкнуться из-за долга, и причины, по которым они могут или не могут сработать:

Сценарий 1: Оплата в полной мере

У Украины может не быть другого выбора, кроме как выплатить долг в полном объеме, или рисковать потерей помощи МВФ, если он решит, что это официальный долг. Согласно политике МВФ, фонд не кредитует страны, которые имеют задолженность по таким облигациям, в то время как пропуск платежей частным кредиторам не исключает программу поддержки.

Предварительное мнение сотрудников кризисного фонда заключается в том, что долговое обязательство должно быть классифицировано как официальный долг, в июне сообщил агентству Bloomberg человек, знакомый с ситуацией. Окончательное решение будет принято Исполнительным советом МВФ, который будет обсуждать вопрос только тогда, когда Украина просрочит долг России, сказал Николай Георгиев, глава миссии МВФ в Украине.

Самая большая причина, не выбирать этот путь – возможно, заключается в том, что передача такой суммы России будет «политически неприемлемой» для украинского президента Петра Порошенко, говорит Кристофер Гранвиль, управляющий директор исследовательской группы Trusted Sources в Лондоне. Лидер страны с трудом удерживает общественную поддержку.

Оплата долгового обязательства также истощит и без того мизерные международные резервы Украины и поставит под угрозу плановую экономию МВФ. Фонд попросил Украину собрать $ 15,3 млрд сбережений для финансирования государственного сектора в течение следующих четырех лет.

Сценарий 2: Реструктуризация

Украина сможет продолжать реструктуризацию без риска потерять свою финансовую помощь, если МВФ решит, что долговое обязательство – это долг частного сектора.

Даже если МВФ решит, что это официальный долг, фонд может изменить свою политику по кредитованию относительно просроченных выплат, сообщает бывший член Исполнительного совета МВФ Дуглас Редикер. Вопрос был поднят в документе 2013 года, в котором говорилось, что МВФ рассматривает возможность расширения политики, которая позволяет кредитование правительств с задолженностью по платежам в частном секторе, и включить в нее также официальный долг.

Недостатком этого сценария является то, что Россия вряд ли согласится на это, официальные чиновники неоднократно заявляли с начала этого года, что долговое обязательство – не частный долг. Министерство финансов в Москве заявило в марте, что поскольку векселя приняли форму рыночных еврооблигаций, они не были выпущены на тех же рыночных условиях. Облигации, которые были предложены Украине в рамках $ 15-миллиардного кредита после того, как страна отказалась от торгового соглашения с Евросоюзом, были проданы за 5-процентный купон, по сравнению с доходом в то время составляющим около 12 процентов от долга 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко назвал облигации «взяткой».

Сценарий 3: Дефолт

Украина может предпочесть дефолт, если она сможет быть уверена, что МВФ продолжит кредитование. Если Украина задержит выплату, у нее будет 10-дневный льготный период, то есть она будет в состоянии дефолта 30 декабря. У России также есть возможность требовать досрочного погашения долга, так как государственный долг Украины превысил 60 процентов валового внутреннего продукта, что нарушает условия кредита.

Потенциальная ответная реакция на такой шаг включает в себя исковые претензии России, то, чем министр финансов Антон Силуанов угрожал в июне, прежде чем была произведена выплата процентов. Это, вероятно, приведет к конфронтации в британских судах, поскольку облигации регулируются английским правом.

Отказ выплатить долг также может дополнительно обострить отношения Украины с Россией, в то время, когда она пытается сохранить хрупкое перемирие на востоке и провести переговоры о новых ценах на поставки газа.