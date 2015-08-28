Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "СС" до "С"

Об этом говорится в релизе агентства.

Все другие рейтинги подтверждены на прежних уровнях, кроме старшего необеспеченного рейтинга в иностранной валюте, выпущенного для внутреннего рынка, который повышен до "CCC" с "CC".

В частности, долгосрочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне "CCC", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - на уровне "C".

Кредитный лимит страны утвержден на уровне "CCC".

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Решение о снижении долгосрочного рейтинга агентство приняло после того, как Украина договорилась с кредиторами о списании 20% основного долга страны. Fitch считает, что списание приведет к материальным потерям для владельцев ценных бумаг.

Согласно шкале рейтинг Международного агентства Fitch, уровень С означает "неизбежность дефолта".

Отмечается, что после завершения процедуры списания задолженности, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте будет понижен до уровня "RD". Этот уровень рейтинга означает, что эмитент не провел своевременные платежи, частичный дефолт.

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При этом, рейтинг Украины будет поднят по умолчанию сразу после того, как Fitch определит, что списание долга прошло успешно, обычно измеряется показателем не менее 90%. Новый рейтинг будет соответствовать ожидаемой кредитоспособности и структуре задолженности.

Как сообщалось ранее, агентство Fitch отметило, что будет классифицировать реструктуризацию как обмен проблемных обязательств, в связи с чем планирует снизить долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «C» в случае объявления о заключении соглашения с кредиторами.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры о реструктуризации части долга в рамках новой программы с МВФ в марте этого года и рассчитывает в результате отсрочить выплаты по долгам и их частичного списания сэкономить до 5,2 млрд долл. В этом году и до 15,3 млрд долл. в ближайшие 4 года. Кроме того, двумя другими обязательными требованиями Фонда является сокращение долга до 70% ВВП и снижения потребности во внешнем финансировании до 10-12% к 2020 году.

К этому времени договориться с кредиторами и провести реструктуризацию удалось только двум государственным банкам – «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку», которые получили отсрочку выплаты долга на 7 лет в обмен на повышение ставки купона без списания основной суммы долга по еврооблигациям с погашением в 2015-2018 годах на 1,5 млрд долл. и 1,3 млрд долл. соответственно.

В июне министр финансов Наталья Яресько заявляла, что Украина «теоретически» в конце июля может объявить мораторий на выплаты в случае отсутствия прогресса в переговорах с кредиторами в рамках действующего с 17 июня закона. Однако впоследствии стороны переговорного процесса обнародовали совместное заявление о прогрессе и заключения соглашения о конфиденциальности, 24 июля Минфин выплатил купон по евробондам на 120 млн долл.

В середине августа Киев начал еще один раунд переговоров с кредиторами, который, по мнению украинского Минфина, должен стать завершающим. Переговоры проходили в Сан-Франциско по просьбе Специального комитета кредиторов. При этом украинский Минфин назвал эту встречу последней возможностью для достижения общей договоренности о реструктуризации и в очередной раз предупредил, что наша страна будет вынуждена использовать альтернативные механизмы для обеспечения финансирования программы сотрудничества с Международным валютным фондом в случае невозможности достичь договоренности.