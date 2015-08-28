Яресько: соглашение Украины с кредиторами является существенным шагом к экономическому росту страны

Об этом на своей странице в Facebook пишет министр финансов Украины Наталия Энн Яресько.

"Еще полгода назад, когда мы начали переговоры с кредиторами, мало кто верил в их успех. Но благодаря упорной работе, нам удалось достичь желаемого результата. Мы сделали все возможное для избежания дефолта. Мы договорились о снижении основной суммы долга на $3,6 млрд., или 20% от долга. Это $3,6 млрд, которые мы не будем возвращать", - пишет Яресько.

По ее словам, эти средства можно направить на финансирование наиболее важных для государства направлений – социальных расходов и национальной обороны.

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"Выплаты по коммерческим долгам, которые остались (это около $11,5 млрд), мы перенесли на 4 года, и начнем осуществлять их только с 2019 года. Это те реальные деньги, которые мы сегодня можем оставить работать на благо экономики Украины", - отмечает министр.

При этом, снижение долговой нагрузки позволит усилить макроэкономическую стабильность, оздоровить экономику и оживить привлечение инвестиций.

"Благодаря тому, что сейчас кредиторы пошли нам на встречу, наша страна реально получит значительное финансовое облегчение и сможет быстрее вернуться к устойчивому экономическому росту", - говорит Яресько.

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"Со своей стороны, мы согласились немного увеличить купон, то есть процентные платежи по нашему долга, с 7,2% до 7,75%. Даже после небольшого повышения, процентная ставка по этим кредитам все равно будет значительно меньше той, которую платило за кредиты правительство Януковича. Например, в июле 2012 года он взял заем у частных кредиторов на $2,6 млрд под 9,25% годовых", - подчеркнула она.

По словам Яресько, "в случае, если после 2021 года экономика Украины будет расти больше, чем прогнозируем мы и МВФ, то есть более 3-4% в год, кредиторы смогут получить дополнительные платежи со стороны Украины".

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Для этого Украина выпустит новые ценные бумаги, привязанные к показателям роста ВВП. Эти ценные бумаги будут применяться лишь с 2021 года и будут механизмом заинтересованности кредиторов в восстановлении Украины и дополнительным инструментом привлечения иностранных инвестиций в нашу экономику.

"Это соглашение является важной вехой на пути Украины к восстановлению и знаменует собой начало нового благоприятного периода для развития нашей экономики, создает условия для экономического роста", - заверила министр.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, которое предусматривает списание 20% государственного долга, подлежащего реструктуризации, общим объемом 19 млрд долл. При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 млрд долл.

Договоренности предусматривают отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также процентную ставку по бондам на уровне 7,75%.