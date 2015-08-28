Moody's ухудшило прогноз по ВВП России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило свой прогноз по ВВП России на 2016 год до снижения на 0,5-1,5% против ожидавшегося ранее нулевого роста в рамках пересмотра прогноза для стран G20, говорится в докладе агентства "Пересмотр в сторону понижения мирового экономического прогноза на 2016 год".

Агентство отмечает среди отрицательных факторов, которые повлияли на понижение прогноза, недавнее снижение цен на нефть и ослабление курса валюты, усилившие неблагоприятную экономическую обстановку, сообщает РИА Новости.

В июне международное рейтинговое агентство Moody's сообщало, что ожидает снижения ВВП РФ по итогам 2015 года на 3%, и не предполагает изменения показателя в 2016 году.

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Moody's также ухудшило прогноз по экономике Китая и Бразилии: ожидания по росту ВВП Китая на 2016 год снижены до 6,3% с 6,5% ранее, а в Бразилии ожидается динамика ВВП в диапазоне от 0% до минус 1%, что на 0,5 процентного пункта хуже предыдущего прогноза. В целом прогноз по ВВП стран G20 на 2016 год ухудшен до роста на 2,8% против повышения на 3,1% ранее.