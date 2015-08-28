Российская экономика рухнет при $22,5 за нефть - эксперты

Рейтинг и поддержка Владимира Путина будет падать, если цена на нефть будет снижаться до показателя $30 за баррель, пишет РБК со ссылкой на опрос аналитиков Bloomberg.

Более того, падение цен до $22,50 за баррель вызовет крах российской финансовой системы, считают участники опроса. Это медианные оценки, полученные из ответов 30 экономистов, которых агентство опрашивало 24—26 августа.

Накануне нефть Brent закрылась на отметке $47,56 за баррель. «Терпимость населения России к экономическим невзгодам выше, чем в любой другой, даже полуразвитой стране, — говорит экономист немецкого Berenberg Bank Вольф-Фабиан Хунгерланд. — Про российскую экономику можно точно сказать, что популярность Путина не определяется экономическим прогрессом».

Читайте такжеЦентробанк РФ рекомендовал банкам протестировать курс 100 рублей за доллар

По словам аналитиков, Банк России не будет идти на решительные действия, пока курс доллара не подскочит выше 80 рублей. Валютные резервы будут задействованы, если цена нефти опустится до $40 и останется на этом уровне до конца года, считают 63% опрошенных экономистов.

«Центральный банк не возражает против ослабления рубля, поскольку бюджет остро нуждается в слабом рубле, чтобы компенсировать низкие цены на нефть», — утверждает стратег Danske Bank Владимир Миклашевский. Если ЦБ и прибегнет к валютным резервам, то в ограниченной и таргетированной манере, считает экономист Raiffeisen Bank International Андреас Швабе. «Будет бессмысленно прожигать десятки миллиардов долларов при низких ценах на нефть. Но какие-то меры будут необходимы, чтобы не допустить рыночную панику, как в прошлом декабре», — сказал экономист.