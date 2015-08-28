Яценюк не боится российского эмбарго: свободная торговля с ЕС заработает вовремя

Соглашение о Зоне свободной торговли с Европейским союзом вступит в силу в любом случае с 1 января 2016 года, несмотря на российское эмбарго украинской продукции, и это эмбарго станет запретом не для украинской продукции, а для российских граждан, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Литвы Альгирдасом Буткявичюсом.

«Россия уже объявила, что введет эмбарго на украинскую продукцию в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Так вот, для России я еще раз заявляю: Соглашение вступит в силу с 1 января 2016 года. А российское эмбарго станет эмбарго не для украинской продукции, а для российских граждан», - сказал он.