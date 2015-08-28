Российский рубль возобновил падение вслед за нефтью

Утреннее укрепление рубля (на открытии торгов курс доллара на Московской бирже упал почти на 1,5 руб.) сменилось новым падением. Уже через полчаса доллар полностью отыграл падение первых минут и вышел в зеленую зону, а примерно к 11:00 мск его стоимость перевалила за 67 руб., пишет РБК.

На максимуме курс доллара поднялся до 67,3 руб., что на 1,29 руб. выше уровня закрытия торгов четверга. Одновременно с этим курс евро поднялся выше 76 руб., что примерно на 2 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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К 11:15 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 66,95 руб., стоимость евро — 75,635 руб.

Разворот валютного тренда связывают с падением нефтяных котировок. В пятницу утром на бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднималась до $48,45 за баррель, что на 1,87% выше уровня закрытия вчерашних торгов (в четверг Brent подорожала более чем на 10%), однако затем вновь пошла вниз, опустившись ниже $47. Это более чем на 1% ниже уровня вчерашнего закрытия.

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Официальный курс доллара с 28 августа 2015 года установлен ЦБ на уровне 67,4473 руб., официальный курс евро — на уровне 76,3369 руб.