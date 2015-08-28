Гривня торгуется на межбанке по 21,21 за доллар

В пятницу, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,12/21,21 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8340/24,0580грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3150/0,3180 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21, 2127 грн/долл., к этому часу было заключено 49 сделок на сумму 18,71 млн долл.