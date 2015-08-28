Минфин США призвал кредиторов Украины быстрее завершить процесс реструктуризации госдолга

Министерство финансов Соединенных штатов Америки приветствует достижение правительством Украины соглашения с комитетом кредиторов о реструктуризации части государственного долга и призывает кредиторов скорее завершить этот процесс.

"Мы приветствуем объявление о том, чтоукраинские власти достигли соглашения с комитетом кредиторов об условиях реструктуризации долга, которые согласуются с целями, изложенными в программе МВФ в Украине…И мы призываем кредиторов, в отношении которых будет проводиться реструктуризация, быстро предпринять необходимые шаги, чтобы завершить работу, имеющую решающее значение для будущего процветания Украины", - говорится в заявлении министра финансов США Джейкоба Лью, размещенном на сайте министерства.

По его словам, соглашение с кредиторами будет способствовать улучшению государственных финансов Украины, а также предоставит украинским властям передышку для выполнения амбициозной программы реформ, а также создаст основу для экономического восстановления и роста.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, предполагающее списание 20% подлежащего реструктуризации государственного долга общим объемом 19 миллиардов долларов. При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 миллиарда долларов.

Договоренности предполагают отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также процентную ставку по бондам на уровне 7,75%.