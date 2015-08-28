Экономика России с начала года упала на 3,6%

Российский ВВП в январе–июле 2015 года упал на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом говорится в мониторинге Минэкономразвития, опубликованном 28 августа.

В июле текущего года сокращение экономики в годовом выражении составило 4,6%, сообщает Slon.ru.

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«По оценке Минэкономразвития России, с начала текущего года наблюдалось последовательное замедление снижения динамики ВВП с исключением сезонности. В июле достигнута точка перегиба, прирост ВВП составил 0,1%», – отмечается в материалах министерства.

Согласно данным Минэкономразвития, за первую половину текущего года экономический спад в РФ составил 3,4% к январю–июню 2014-го. В июне сокращение ВВП замедлилось до 4,2% в годовом выражении против 4,8% в мае. По сравнению с предыдущим месяцем июньский ВВП снизился на 0,1% после спада на 0,4% в мае и на 0,5% в апреле.

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25 августа Минэкономразвития ухудшило прогноз по снижению ВВП России в 2015 году с 2,8% до 3,3%. Тогда же глава ведомства Алексей Улюкаев отмечал, что рост экономики РФ в июле на 0,1% показывает, что она достигла «дна», «но это все очень хрупко».

Улюкаев также предполагает, что в 2016 году российский ВВП вырастет на 1–2% (текущий прогноз Минэкономразвития – подъем экономики на 2,3%).

В международном рейтинговом агентстве Moody's 28 августа скорректировали прогноз по динамике ВВП РФ в следующем году: вместо нулевого роста теперь ожидается снижение на 0,5–1,5%.