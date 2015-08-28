UniCredit Bank Austria сконцентрировал 80% акций своего дочернего банка в Украине

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время, два других акционера сократили свои пакеты: «Ферротрейд Интернешнл» – с 35,58% до 11,35%, UniCredit S.p.A. – с 26,48% до 8,44%.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания Альфа-Групп ABH Holdings S.A. (ABHH) со штаб-квартирой в Люксембурге вступила в эксклюзивные переговоры с UniCredit Group по покупке дочернего банка группы в Украине UniCredit Bank («Укрсоцбанк»).

UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank и входит в группу крупнейших финучреждений Украины по объему активов.

Инвестиционная холдинговая компания ABH Holdings S.A. (ABHH) со штаб-квартирой в Люксембурге представлена в Украине дочерним банком «Альфа-Банк» (Украина), который входит в группу крупнейших финучреждений по объему активов.