Баланс недели: дефолт отменяется, денежная подушка и банковская оттепель

Ключевым событием минувшей недели стало достижение Украиной «исторического», по словам премьер-министра Арсения Яценюка, соглашения с Комитетом кредиторов о реструктуризации около 18 млрд долл. госдолга. Кроме того, результатом полугодовых переговоров стало и согласие кредиторов списать 20% основного долга, а также отсрочить погашение тела кредита на четыре года. Это дает возможность нашей стране уйти от предрекаемого врагами дефолта и сосредоточиться на экономических реформах.

«Мало, кто надеялся на то, что Украина успешно завершит переговоры с внешними кредиторами. Ожидаемый нашими врагами дефолт не состоится», - сказал на внеочередном заседании правительства 27 августа премьер-министр Арсений Яценюк.

По его словам, речь идет о списании почти 4 млрд долл. внешних долгов, а сэкономленные средства правительство планирует направить на повышение социальных стандартов.

«Сейчас мы вместе с министром финансов и президентом страны работаем над тем, чтобы часть списанных и сэкономленных средств пошла на повышение социальных стандартов. И это решение будет озвучено отдельно. Сейчас мы работаем над внесением изменений в закон о госбюджете на 2015 год. Люди должны понять, что списание долгов имеет отношение к каждой украинской семье», - подчеркнул Яценюк.

Условия финансовой сделки

Изначально правительство Украины настаивало на сокращении суммы основного долга на 40%, но американский инвестфонд Franklin Templeton, в руках у которого украинские ценные бумаги на сумму 8 млрд долларов, не хотел терять ни цента на сделке.

После шести месяцев напряженных переговоров стороны пошли на взаимные уступки во избежание больших потерь в случае объявления правительством Украины дефолта страны.

«В этих договоренностях нет победившей стороны, это - беспроигрышная ситуация», - сказала министр финансов Наталья Яресько после объявления результатов переговоров.

Еще один важный момент – Украина планирует выпустить новые еврооблигации девятью сериями, выплата основной суммы долга по которым будет наступать после 2019 года.

Новая процентная ставка по всем девяти сериями еврооблигаций незначительно возрастает по сравнению со старыми долговыми бумагами – до 7,75% с 7,25%.

Кроме обменянных долговых бумаг кредиторы получат и новые ценные бумаги, привязанные к показателям роста реального ВВП. Это предоставит кредиторам возможные дополнительные платежи в течение 2021-2040 годов.

При этом Украина не осуществит никаких платежей, если прирост реального ВВП составит ниже 3%. Наша страна заплатит кредиторам 15% от прироста реального ВВП, если этот прирост составит 3-4%, и 40% - если прирост составит более 4%.

В Минфине уточнили, что максимальный размер платежей ограничен 1% ВВП в год с 2021 года по 2025 год; и никакие платежи не будут осуществляться, пока номинальный ВВП Украины не превысит 125,4 млрд долл. Такого объема экономика Украины, по прогнозам МВФ, достигнет к 2019 году. К концу 2015 года, согласно последним прогнозам МВФ, экономика Украины будет составлять 84,3 млрд долл.

Правительство страны планирует строить свою дальнейшую работу с кредиторами следующим образом: 1 сентября Кабинет министров должен одобрить соответствующий проект закона и подать его на рассмотрение в Верховную Раду, что позволит начать юридическую процедуру обмена облигаций не позднее 14 сентября. То есть, судьба соглашения в руках депутатов.

Украина предложила России такие же условия реструктуризации долга объемом 3 млрд долл. со сроком погашения в декабре 2015 года. Но восточный сосед уже ответил отказом.

Несмотря на это, МВФ и ЕС положительно восприняли договоренность Украины и кредиторов.

Финансовая подушка

На минувшей неделе правительство отчиталось о накоплении достаточных финансовых средств для противодействия внешним вызовам, связанным с падением экономик ряда стран-торговых партнеров Украины, включая Ближний Восток, страны СНГ и Китай.

Открывая заседание Кабмина 27 августа, Арсений Яценюк сообщил, что на едином казначейском счете накоплено около 30 млрд грн, на валютных счетах правительства – 35 млрд грн, а золотовалютные резервы Национального банка составляют порядка 12 млрд долл.

«Конечно, ситуация на мировых рынках не может не вызывать обеспокоенности. Это - и Китай, и Казахстан, и Россия. Поэтому Украина должна быть готова ко всем вызовам, которые сейчас существуют в финансовой системе», - сказал Яценюк.

Также премьер-министр отметил благоприятную ситуацию на мировом аграрном рынке, являющимся основным источником валютной выручки Украины.

«Тот урожай, который есть, прогнозы, ценовая конъюнктура остаются благоприятными и стабильными. Нефть падает, падает топливо, падает себестоимость, но ценовая ситуация на продукцию на аграрных рынках остается стабильной», - подчеркнул Яценюк.

По его словам, Украина до конца текущего года ожидает получить порядка 4 млрд долл. от экспорта аграрной продукции.

При этом Яценюк поручил главам Минфина, Нацбанка и Минэкономразвития оценить ситуацию на рынках и спрогнозировать возможные риски для Украины.

Подготовка к зиме

Украина, испытывающая дефицит энергетического угля из-за военной агрессии России на Донбассе, продолжает искать ресурсы для закупки топлива, в том числе и газа, для комфортного прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг.

На фоне нерешенного вопроса с поставками российского газа и нехватки денег у «Нафтогаза» для увеличения импорта углеводородов из ЕС, добавилась проблема неплатежей за энергоресурсы на внутреннем рынке.

«Средний уровень расчетов за 7 месяцев 2015 года за газ – 71%, за электроэнергию – 92%. Причем основные неплательщики за газ – предприятия теплокоммунэнерго, а по электроэнергии – водоканалы», - сказал на заседании правительства министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

На что премьер-министр ответил, что основным источником средств для оплаты газа, который будет закачан в подземные газовые хранилища для прохождения отопительного сезона, являются расчеты потребителей за уже потребленные энергоресурсы.

«Мы, конечно, ведем переговоры с нашими западными партнерами о краткосрочном кредитовании закачки газа, но основным источником средств являются расчеты за газ», - сказал он.

Министр энергетики также сообщил, что Украина до начала отопительного сезона без учета поставок российского газа может закачать в подземные хранилища порядка 17 млрд кубометров газа при необходимых 19 млрд кубов.

Крупнейший в стране государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» на протяжении всей недели удерживает объемы импорта газа из ЕС на уровне 37 млн куб. м в сутки.

«37 млн кубометров – это все, что у нас законтрактовано. Мы фактически используем полностью мощность, законтрактованную в Словакии», - сказал в комментарии УНИАН директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Основной причиной, по которой «Нафтогаз» не увеличивает импорт европейского газа, Витренко назвал отсутствие денег.

«Мы ждем денег», - сказал он, добавив, что переговоры с международными банками продолжаются.

Относительно самого газового контракта о поставках газа в отопительный сезон 2015-2016 гг., то Украина надеется подписать его в сентябре в рамках трехстороннего формата.

Что же касается запасов угля, то из необходимых 3,2 млн тонн к середине октября на складах теплоэлектростанций есть чуть более 1,3 млн тонн.

Импортные поставки идут, но эх объемов пока недостаточно. Госкомпания «Центрэнерго» законтрактовала всего 160 тыс. тонн южноафриканского угля, который начнет прибывать в Украину только к концу сентября.

Руководство оператора энергосистемы страны - госкомпании «Укрэнерго» уже говорит о том, что необходимые запасы угля будет сложно накопить к началу отопительного сезона.

«Чтобы выйти на запланированный уровень запасов, нужно каждый день пополнять без учета сжигания на 34 тыс. тонн. Если будет сохраняться текущий темп, мы недоберем необходимое количество угля. Это - точно», - сказал главный инженер «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Вместе с тем, руководство «Укрэнерго» заверило, что предстоящей зимой при всех имеющихся проблемах с накоплением угля и низким уровнем воды в реках удастся избежать развала единой энергосистемы Украины за счет импорта электроэнергии из России.

Банковская оттепель

Еще одним знаковым событием минувшей недели стало снижение с 28 августа Национальным банком учетной ставки до 27% с максимальных за всю историю независимости Украины 30%, действовавшей с марта 2015 года.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, снижение ставки стало возможным благодаря достигнутым договоренностям правительства по реструктуризации государственного долга, а также позитивным трендам снижения инфляции на протяжении последних трех месяцев.

Гонтарева отметила, что снижение инфляционных рисков произошло как благодаря политике «дорогих денег», которую проводил Нацбанк, так и действующим административным ограничениям.

При этом глава НБУ подчеркнула, что снижение учетной ставки может продолжиться и в будущем, вслед за прогнозным снижением инфляции.

«Наша учетная ставка всегда должна быть немного больше, чем наша прогнозируемая инфляция. А прогнозируемая инфляция на 2016 год – 12%. Поэтому я считаю, что наша задача – двигаться в этом направлении», - сказала глава НБУ.

Также глава Нацбанка сообщила, что до конца 2016 года НБУ намерен окончательно перейти к режиму инфляционного таргетирования, при котором будет четко определен допустимый коридор для уровня инфляции, что позволяет ее контролировать.

По словам Гонтаревой, стратегией монетарной политики регулятора предусматривается снижение инфляции в Украине до уровня 5% к 2019 году, при нынешнем годовом показателе около 50%.

Артем Белоусов (УНИАН)