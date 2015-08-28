Нацбанк снижает стоимость денег в Украине

Согласно сообщению, процентная ставка по депозитным сертификатам "овернайт" сохранилась на уровне 18% годовых.

Национальный банк Украины вслед за решением о снижении с 28 августа учетной ставки с 30% до 27% годовых снизил ставку рефинансирования по операциям "овернайт" под обеспечение государственными ценными бумагами на 4 п.п. до 29% годовых, сообщается на сайте регулятора.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины принял решение с 28 августа снизить учетную ставку до 27% с 30%.

Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых, и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар.

После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 гривни/доллар, однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 гривни/доллар, где удерживается до сегодняшнего дня.