Россияне задолжали за комуслуги почти $15 миллиардов
Долги потребителей в российской сфере ЖКХ превысили один триллион рублей (15 миллиардов долларов), 50% этой суммы задолжали физические лица.
Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса.
"У нас в целом по стране долги в системе ЖКХ превысили триллион рублей. Из них половина долга - это долги физических лиц-потребителей предприятиям ЖКХ", - сказал Чибис журналистам в Нальчике после завершения северо-кавказского форума ЖКХ.
По его словам, для решения проблемы выплаты долгов в России нужны меры законодательного свойства, направленные на ужесточение ответственности именно злостных неплательщиков.
"Кроме того, руководители регионов должны в ручном режиме, особенно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, минимизировать эти долги путем разрешения конфликтных и спорных ситуаций между участниками рынка", - считает российский замминистра.
Говоря о возможной реструктуризации долгов, он подчеркнул, что "это вопрос конкретных решений между конкретными хозяйствующими субъектами".
"Они должны приниматься при безусловной поддержке или на площадке региональных органов власти", - подчеркнул Чибис.