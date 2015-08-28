Россияне задолжали за комуслуги почти $15 миллиардов

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса.

"У нас в целом по стране долги в системе ЖКХ превысили триллион рублей. Из них половина долга - это долги физических лиц-потребителей предприятиям ЖКХ", - сказал Чибис журналистам в Нальчике после завершения северо-кавказского форума ЖКХ.

По его словам, для решения проблемы выплаты долгов в России нужны меры законодательного свойства, направленные на ужесточение ответственности именно злостных неплательщиков.

"Кроме того, руководители регионов должны в ручном режиме, особенно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, минимизировать эти долги путем разрешения конфликтных и спорных ситуаций между участниками рынка", - считает российский замминистра.

Говоря о возможной реструктуризации долгов, он подчеркнул, что "это вопрос конкретных решений между конкретными хозяйствующими субъектами".

"Они должны приниматься при безусловной поддержке или на площадке региональных органов власти", - подчеркнул Чибис.

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