Яценюк призвал Россию принять предложения Украины по реструктуризации долга, других условий не будет

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал правительство Российской Федерации принять предложенные Украиной условия реструктуризации долга в 3 миллиарда долларов, поскольку иных - более благоприятных условий реструктуризации - не будет.

Об этом Яценюк сказал в ходе отчетного заседания правительства.

"Других условий не будет. Или пусть позовут тех бандитов, которых они приютили – пусть у них забирают деньги. Или пусть вернут нам их сюда, мы проведем процессуальные действия, кто как уводил деньги, - сказал Яценюк. – В который раз призываю Россию принять наши предложения".

"Лучших предложений для России не будет", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Украина и комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 миллиардов долларов. Реструктуризация предполагает полное списание 4 миллиардов долларов, отсрочку платежей по телу кредита на 4 года, а также установление единой процентной ставки по бондам на уровне 7,75%.

Российская сторона уже заявила о том, что не будет участвовать в реструктуризации долга. Однако Минфин США призвал всех кредиторов Украины как можно скорее завершить переговоры по долговым операциям.