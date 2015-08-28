Кабмин изучает возможности повышения зарплат в Украине – Яценюк

Кабинет министров Украины изучает возможности для повышения зарплат в Украине, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Правительство рассматривает вопрос повышения минимальной зарплаты. Решение будет озвучено позже", - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава правительства отмечал, что одним из источников повышения зарплат и социальных стандартов в целом могут стать средства, сэкономленные в результате реструктуризации части государственного долга.

Согласно закону о госбюджете минимальная зарплата в Украине составляет 1218 гривень. Повышение минимальной зарплаты запланировано на 1 декабря текущего года. В то же время в правительстве отмечали, что в случае наличия средств минимальная зарплата может быть повышена раньше.