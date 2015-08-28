Гривня закрыла межбанк на уровне 21,40 за доллар
17:15, 28 августа 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9270/24,0920 грн/евро.
К этому часу было заключено 593 сделки на сумму 421,31 миллиона долларов / epizod.com.ua
В пятницу, 28 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,25/21,40 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,9270/24,0920 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3150/0,3180 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1854 гривни/доллар, к этому часу было заключено 593 сделки на сумму 421,31 миллиона долларов.
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